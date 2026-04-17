Blitz nel casertano | smantellata la rete delle bische clandestine

Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione che ha portato allo smantellamento di diverse strutture usate per il gioco d’azzardo clandestino tra Casapesenna, Villa Literno, Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa. Le attività hanno coinvolto varie abitazioni e locali, e sono stati sequestrati apparecchiature e documenti legati alle operazioni illegali. Nessun dettaglio su eventuali persone arrestate.

Un’operazione di polizia ha colpito diverse strutture dedicate al gioco d’azzardo clandestino tra Casapesenna, Villa Literno, Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa. L’intervento, che sta coinvolgendo l’area casertana, punta a smantellare i nodi di una rete criminale che gestisce le cosiddette bische, con un particolare sulle dinamiche avvenute a Casapesenna. Il monitoraggio sul territorio e lo svelamento dei volti coinvolti. La gravità del blitz si riflette nell’estensione geografica delle perquisizioni, che hanno toccato quattro comuni della provincia di Caserta. Al centro dell’indagine emerge la gestione di attività illecite legate alle scommesse, in un contesto dove il controllo del territorio da parte di gruppi criminali cerca di infiltrarsi nelle pieghe della legalità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz nel casertano: smantellata la rete delle bische clandestine Notizie correlate Blitz anti pezzotto, 100mila utenti nel mirino. La rete smantellata e la taglia per incastrare i colpevoliL'operazione "Switch Off" ha portato le autorità ad acquisire indizi di colpevolezza nei confronti di 31 componenti di un gruppo dedito alla... Maxi blitz tra Napoli e Caserta: smantellata rete dei falsi contratti per immigrati: 18 arrestiMaxi operazione della Polizia di Stato tra Napoli e Caserta contro un’organizzazione criminale accusata di favoreggiamento dell’immigrazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Blitz antidroga dei carabinieri, 7 misure cautelari: smantellata rete di spaccio tra cocaina e crack; Mondragone, così una famiglia gestiva un market della droga in casa: 4 arresti; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 10 aprile 2026; Tangenti e white list: arrestati ispettore di Polizia e commercialista nel casertano. Blitz antidroga dei carabinieri, 7 misure cautelari: smantellata rete di spaccio tra cocaina e crackOperazione dei Carabinieri coordinata dalla Procura: un arresto in carcere, tre ai domiciliari e altre restrizioni. Decine le cessioni documentate in quattro mesi di indagini ... casertanews.it Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 10 aprile 2026Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, politica, meteo, eventi e social. Volete una panoramica completa delle notizie del 10 aprile 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. casertanews.it Il sindaco condannò il blitz di Gioventù nazionale all’interno del palazzo comunale nel Giorno del ricordo - facebook.com facebook Castel Volturno, blitz ai "Laghetti": 19 lavoratori in nero in un beach club x.com