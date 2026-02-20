Ostia sotto assedio | blitz nel fortino dello spaccio Scovata discarica d' auto cannibalizzate

Ostia ha vissuto una mattinata intensa il 19 febbraio, quando i carabinieri hanno fatto un maxi blitz contro lo spaccio di droga. Le forze dell’ordine hanno perquisito il quartiere di piazza Gasparri e le aree vicine ai

Nel corso dell'intervento è stato restituito un immobile di edilizia popolare occupato usato per lo stoccaggio e la vendita della droga Blitz a Ostia che è stata stretta d'assedio nella mattinata di giovedì 19 febbraio. I carabinieri hanno passato al setaccio il fortino dello spaccio di piazza Gasparri e la zona dei "lotti". Complessivamente sono state arrestate 6 persone, quattro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e due in esecuzione di provvedimenti emessi dalla magistratura. Dieci i denunciati: uno per spaccio, uno per detenzione abusiva di armi e otto per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e arnesi atti allo scasso.

