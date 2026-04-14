Nella giornata di ieri, a Bisceglie, una bambina di 12 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un albero abbattuto dal vento mentre tornava a casa da scuola. Nello stesso giorno, a Taranto, un lavoratore è morto colpito da un palo. Oggi, a Barletta, si svolge un lutto cittadino per la morte di un sedicenne in un incidente stradale.

Una bambina di 12 anni, Alicia Amoruso, che stava tornando a casa da scuola, centrata in pieno da un albero sradicato a causa del vento. Morta, nonostante almeno venti persone, per circa mezz’ora, avessero fatto di tutto, nella disperazione, per salvarla. Politrauma toracico, la causa del decesso avvenuto in ambulanza. Inchiesta della procura di Trani per ipotesi di omicidio colposo. Un uomo di 53 anni, Domenico Racanati, che percorreva la strada statale 16 in Molise, in viaggio verso Ortona: crollo del ponte sul fiume Trigno, in territorio di Montenero di Bisaccia. Oggi è il tredicesimo giorno di ricerche del 53enne disperso. È il dramma doppio che ha colpito Bisceglie, in questo periodo di maltempo.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Morta a 12 anni per un albero che le è crollato addosso, disperso nel crollo di un ponte: il dramma doppio di Bisceglie E triplo della Puglia: ieri anche il decesso di un lavoratore colpito da un palo a Taranto. Oggi lutto cittadino a Barletta per la morte di un sedicenne in incidente stradale

Morta a 12 anni per un albero che le è crollato addosso, disperso nel crollo di un ponte: il dramma doppio di Bisceglie E triplo della Puglia: ieri anche il decesso di un lavoratore colpito da un palo a TarantoUna bambina di 12 anni, Alicia Amoruso, che stava tornando a casa da scuola, centrata in pieno da un albero sradicato a causa del vento.

Morta a 12 anni per un albero che le è crollato addosso, disperso nel crollo di un ponte: il dramma doppio di Bisceglie Ieri anche il decesso di un lavoratore colpito da un palo a TarantoUna bambina di 12 anni, Alicia Amoruso, che stava tornando a casa da scuola, centrata in pieno da un albero sradicato a causa del vento.

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