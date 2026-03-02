Un birrificio umbro si aggiudica il titolo di miglior artigianale italiano per il 2026. La produzione di birra è stata avviata da un gruppo di giovani, dopo aver concluso gli studi universitari, con l’obiettivo di trasformare il sogno in realtà. Hanno iniziato in un piccolo laboratorio, creando le prime birre e portando avanti il progetto con impegno e passione.

PRODURRE birra era un sogno e così, terminata l’Università, abbiamo deciso di trasformarlo in un progetto concreto, partendo da un piccolo laboratorio artigianale e dalle nostre prime birre. Negli anni quel sogno è cresciuto insieme a noi, diventando Birra dell’Eremo, realtà che oggi rappresenta il nostro modo di intendere la birra: ricerca, qualità, identità e un legame profondo e forte con il territorio di Assisi e dell’Umbria". Così Geltrude Salvatori Franchi ed Enrico Ciani (nella foto in alto), moglie e marito, rispettivamente responsabile commerciale e mastro birraio, hanno dato vita, nel 2012, al birrificio artigianale Birra dell’Eremo, situato ai piedi del Subasio e di Assisi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il miglior birrificio artigianale italiano è umbro: Birra dell’Eremo vince per il 2026

Birra dell’Eremo batte tutti: è il Birrificio dell’Anno. L'Umbria fa incetta di medaglie: i premiNel complesso, l’Umbria chiude l’edizione 2026 con 4 ori e 17 premi complessivi, confermandosi tra le regioni più premiate L’Umbria batte tutti.

Birra artigianale italiana: 30 anni di storia e innovazione celebrati a Rimini con il premio “Birra dell’Anno 2026”.La birra artigianale italiana festeggia un compleanno importante: trent'anni di storia, innovazione e passione che culminano a Rimini con...

Tutti gli aggiornamenti su Birra.

Temi più discussi: Migliori birre artigianali d'Italia, 3 birrifici trevigiani premiati; Birra dell’Eremo miglior birrificio artigianale 2026; Il miglior birrificio artigianale italiano è umbro: Birra dell’Eremo vince per il 2026; Migliore birra artigianale dell'anno, Verona sul podio con 3 birrifici.

E' in Umbria il miglior birrificio artigianale d'Italia. A Rimini la medaglia d'oro della giuriaE' in Umbria il miglior birrificio artigianale d'Italia. Birra dell’Eremo conquista a Rimini il titolo nell’ambito della 21esima edizione del premio Birra dell’Anno, concorso organizzato da Unionbir ... corrieredellumbria.it

Birra dell’Eremo miglior birrificio artigianale 2026Birra dell’Eremo miglior birrificio artigianale 2026, un riconoscimento che celebra passione, competenza e visione. corrierenazionale.it

Costine di maiale alla birra Ingredienti per 2 persone 800 g di costine di maiale 66 cl di birra bionda 4-5 cucchiai di farina 00 1 spicchio d'aglio Sale fino q.b. Pepe nero q.b. 1 rametto di rosmarino - facebook.com facebook

Birra e mondo antico vanno a braccetto da sempre. Ma lo sapevate che nell’Antica Babilonia la birra era una cosa molto seria Era regolamentata per legge, con razioni giornaliere e regole precise. I Sumeri, già 6. 000 anni fa, la chiamavano “sikaru”, cioè “pa x.com