Birra artigianale italiana | 30 anni di storia e innovazione celebrati a Rimini con il premio Birra dell’Anno 2026

A Rimini si sono riuniti produttori, appassionati e esperti per celebrare i trent’anni di storia della birra artigianale italiana. Durante l’evento è stato consegnato il premio “Birra dell’Anno 2026”, simbolo di innovazione e passione che ha caratterizzato questo settore negli ultimi tre decenni. La festa ha visto momenti di confronto e degustazioni, sottolineando come la birra artigianale continui a crescere e a sorprendere il pubblico.

Trent'anni di fermento italiano: la birra artigianale celebra un traguardo a Rimini. La birra artigianale italiana festeggia un compleanno importante: trent'anni di storia, innovazione e passione che culminano a Rimini con l'assegnazione del premio "Birra dell'Anno 2026". L'evento, in programma domenica 15 febbraio presso la Beer&Tech Arena di Rimini Fiera, celebra un settore in continua evoluzione, oggi riconosciuto come un'eccellenza del Made in Italy e un elemento distintivo della cultura gastronomica nazionale. Un percorso iniziato nel 1996, da un piccolo gruppo di pionieri, che oggi conta oltre duecento birrifici in competizione e una varietà di stili in continua espansione.

