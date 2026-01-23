La Pianese torna in campo con entusiasmo, affidandosi nuovamente a Colombo. Dopo il suo rientro in squadra, mister Birindelli ha mostrato fiducia inserendolo subito nella formazione durante la partita contro la Torres. Un segnale di continuità e fiducia nel giocatore, che si presenta pronto a contribuire alla stagione della squadra in Serie C.

Neanche il tempo di rimettersi addosso la maglia bianconera, che mister Birindelli, nella sfida con la Torres, lo ha subito ‘gettato nella mischia’. Matteo Colombo (nella foto), rinforzo invernale della Pianese (si è legato alle zebrette fino al 2028), ha spiegato come è maturato il suo ritorno sul monte Amiata e quali siano le sue aspettative. "Dopo sei mesi in cui non ho giocato molto, sono contento di essere di nuovo qua – le sue parole –. Ritrovare alcuni compagni mi ha fatto bene. Il mio obiettivo è chiaro: voglio dare il massimo per aiutare la squadra in questo finale di stagione". "Il primo impatto con il nuovo staff e il nuovo allenatore è stato positivo – ha aggiunto – e anche tornare in campo contro la Torres è stata una bellissima emozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. Pianese: Birindelli punta forte su Colombo: "Sono contento di essere di nuovo qui»

Calcio Serie C. La Pianese prepara la sfida alla Torres. Matteo Colombo è di nuovo bianconeroLa Pianese si prepara alla prossima sfida di Serie C contro la Torres.

Calcio Serie C. La Pianese sfida la Juventus Next Gen al ‘Moccagatta’. Birindelli ordina: "Compattezza, energia e attenzione»La Pianese affronta questa sera alle 20,30 la Juventus Next Gen allo stadio Moccagatta di Alessandria.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Serie C – Risultati 22° giornata e classifiche aggiornate; Serie C, le gare della 22^ giornata su Sky; Pianese-Torres, oggi qualche dubbio di formazione per Greco: i rossoblù devono accelerare, servono 4-6 punti in sette giorni; Serie C mercato. Un ritorno per il centrocampo della Pianese.

Calcio serie C. La Pianese saluta Bertini. Il portiere torna all’AtalantaLa Pianese saluta, anticipatamente, Tommaso Bertini (foto): l’estremo difensore, che sul monte Amiata ha collezionato 5 presenze, 4 in ... lanazione.it

Pianese, ottavo risultato utile consecutivo contro la TorresPianese - Torres 1-1 PIANESE: Filippis; Ercolani, Amey, Chesti; Sussi, Bertini M. (37’st Peli), Simeoni (44’ st Colombo), Proietto, Martey (27’st Tirelli); Sodero (27’st Coccia), Fabrizi (37’st Balde) ... msn.com

CALCIO, SERIE D- SEMIFINALE COPPA ITALIA: la Pistoiese batte Club Milano e vola in finale - facebook.com facebook

Lega Calcio Serie A esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso e si stringe alla sua famiglia e alla @acffiorentina in questo triste momento. x.com