La Pianese si prepara ad affrontare il Pineto nel terzo impegno settimanale, giocato oggi pomeriggio al Comunale alle 14:30. Il mister Birindelli ha chiesto ai suoi giocatori di dare tutto quello che resta delle energie, sottolineando l’importanza di un ultimo sforzo. La squadra, determinata, si appresta a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

"Ai ragazzi chiedo l’ultimo sacrificio, di tirare fuori le energie rimaste": è questo l’appello che il mister della Pianese, Birindelli (nella foto), rivolge alla sua squadra impegnata oggi al Comunale (14,30), con il Pineto: la terza gara della settimana offerta dal calendario. "Affrontiamo una squadra fastidiosa – dice il tecnico –, che arriva da due vittorie consecutive, valide la salvezza, in cui ha ritrovato autostima, freschezza ed entusiasmo. Peggior partita per noi non ci poteva essere, ma abbiamo la serenità, la convinzione e il dovere di giocare con le nostre qualità, senza snaturarci per non rischiare di diventare presuntuosi. Bisogna essere convinti delle nostre forze, consapevoli anche di dover soffrire; ci saranno dei momenti in cui dovremo stare un pochino più accorti e altri in cui bisognerà spingere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pianese determinata! Oggi assalto al Pineto. Birindelli: "Tiriamo fuori le energie rimaste"

Basket Serie C. La Pianese dopo il pari di Ravenna è in attesa del Pineto. Birindelli soddisfatto: "I ragazzi hanno dato davvero tutto»Dopo il prezioso pareggio, a reti bianche, ottenuto sul campo del Ravenna, la Pianese è già tornata al lavoro (in programma seduta di scarico per...

Leggi anche: La Pianese vuole ripartire. E’ sfida al Perugia. Birindelli: "Ha tanta qualità. Serve attenzione"