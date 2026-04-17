Biondo e Anna Dvalishvili si sono lasciati, interrompendo così la loro relazione iniziata diversi mesi fa. I due avevano annunciato il matrimonio previsto per giugno 2025, ma recentemente hanno deciso di separarsi. La coppia aveva condiviso pubblicamente il progetto di nozze, che ora sembra essere stato annullato. La notizia della separazione è stata riportata da fonti di cronaca rosa senza ulteriori dettagli sui motivi della rottura.

E' finita la storia tra Biondo e Anna Dvalishvili: i due a giugno 2025 avevano annunciato il matrimonio, ma adesso qualcosa si è rotto L’11 giugno dell’anno scorsoBiondo ha annunciato il matrimonio con Anna Dvalishvili, attraverso un post Instagram. A molti era suonato strano che l’artista così giovane, abbia già deciso di compiere questo passo importante. Oggi, ancora una volta, il cantante e attore sorprende: si è lasciato con la sua ragazza. Attraverso delle stories, è stata lei a spiegare le motivazioni della rottura. Salta quindi il matrimonio tanto atteso. Pochi indizi erano stati diffusi, quasi nessuno l’aveva capito, ed invece oggi Anna ha scritto chiaramente che purtroppo tra lei e Biondo il rapporto è arrivato all’epilogo finale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Biondo è tornato single: si è lasciato con Anna, dovevano sposarsi

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