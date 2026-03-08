Ci ha lasciato Anna Maggiori

A Gualtieri si è diffusa la notizia della morte di Anna Maggiori, 89 anni, conosciuta come insegnante elementare. La donna, colpita da una malattia diagnosticata di recente, si è spenta dopo un breve periodo di malattia. La sua scomparsa ha suscitato tristezza tra la comunità locale e tra coloro che l’avevano conosciuta e stimata come insegnante.

Profondo cordoglio ha destato a Gualtieri la notizia della scomparsa di Anna Maggiori, 89 anni, storica maestra elementare, vinta da una breve malattia, diagnosticata di recente. Aveva insegnato alle scuole elementari a Viadana di Mantova, poi a San Rocco di Guastalla e a Gualtieri, il paese dove abitava, in via Nazario Sauro Nord. Dopo il decesso del marito, Danilo Tinelli, avvenuto nel 2000, si era dedicata con grande passione al volontariato, in particolare alla scuola d'infanzia parrocchiale. Aveva inoltre avviato un gruppo per praticare in compagnia la ginnastica per anziani. Fino a pochi mesi fa lei stessa frequentava la piscina di Guastalla per sedute di Acquagym, per tenersi in forma.