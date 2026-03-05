Biogem scoperta nuova molecola per superare la resistenza alle terapie contro la leucemia linfatica cronica

Biogem annuncia la scoperta di una nuova molecola in grado di superare la resistenza alle terapie contro la leucemia linfatica cronica. La prof.ssa Lucia Altucci e il prof. Vincenzo Carafa, responsabili del Laboratorio di Epigenetica Medica, hanno partecipato a uno studio internazionale che ha portato a questa importante novità nel campo medico. La ricerca rappresenta un passo avanti significativo nella cura della malattia.

Lo studio ha dimostrato che UVI5008 è in grado di eliminare selettivamente le cellule leucemiche, mostrando un'efficacia superiore rispetto a farmaci già impiegati nella pratica clinica La prof.ssa Lucia Altucci, Responsabile del Laboratorio di Epigenetica Medica di Biogem, e il prof. Vincenzo Carafa, co-responsabile dello stesso laboratorio, sono tra i protagonisti di un importante passo avanti nella lotta contro la Leucemia Linfatica Cronica: uno studio internazionale coordinato dalla prof.ssa Altucci ha identificato UVI5008, una molecola innovativa capace di contrastare uno dei principali ostacoli delle cure attuali, ossia la resistenza ai farmaci.