Biogem scoperta nuova molecola per superare la resistenza alle terapie contro la leucemia linfatica cronica

Da avellinotoday.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Biogem annuncia la scoperta di una nuova molecola in grado di superare la resistenza alle terapie contro la leucemia linfatica cronica. La prof.ssa Lucia Altucci e il prof. Vincenzo Carafa, responsabili del Laboratorio di Epigenetica Medica, hanno partecipato a uno studio internazionale che ha portato a questa importante novità nel campo medico. La ricerca rappresenta un passo avanti significativo nella cura della malattia.

Lo studio ha dimostrato che UVI5008 è in grado di eliminare selettivamente le cellule leucemiche, mostrando un’efficacia superiore rispetto a farmaci già impiegati nella pratica clinica La prof.ssa Lucia Altucci, Responsabile del Laboratorio di Epigenetica Medica di Biogem, e il prof. Vincenzo Carafa, co-responsabile dello stesso laboratorio, sono tra i protagonisti di un importante passo avanti nella lotta contro la Leucemia Linfatica Cronica: uno studio internazionale coordinato dalla prof.ssa Altucci ha identificato UVI5008, una molecola innovativa capace di contrastare uno dei principali ostacoli delle cure attuali, ossia la resistenza ai farmaci. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Ricerca: Leucemia linfatica cronica, contro resistenza a farmaci scoperta molecola UVI5008

Leucemia linfatica cronica, una nuova molecola contro la resistenza ai farmaci: docente Lum nello studio internazionaleIl lavoro, pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica, porta la firma anche della professoressa Carmela Dell’Aversana, docente in Patologia...

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.