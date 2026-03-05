Leucemia mieloide acuta pediatrica | tre bambini in remissione grazie alle Car-T CD7 al Bambino Gesù

Al Bambino Gesù, tre bambini affetti da leucemia mieloide acuta pediatrica sono entrati in remissione dopo aver ricevuto trattamenti con le cellule Car-T CD7. Questa tecnica innovativa ha permesso di ottenere risultati positivi nei casi valutati finora, aprendo nuove possibilità nella terapia. La sperimentazione si concentra su pazienti pediatrici e rappresenta un progresso nel campo delle cure contro questa forma di leucemia.

Obiettivo del progetto: accelerare lo sviluppo di terapie innovative per la leucemia mieloide acuta recidivante e refrattaria nei bambini, studiando i meccanismi molecolari della resistenza ai trattamenti standard. I tre bambini trattati presentavano forme altamente resistenti della malattia, per i quali le opzioni convenzionali erano esaurite. La leucemia mieloide acuta rappresenta circa il 20% di tutte le leucemie pediatriche, con 70-80 nuovi casi all’anno in Italia. Grazie ai trattamenti di prima linea, oggi due terzi dei bambini guariscono, ma resta un terzo di pazienti che non rispondono alle terapie standard. La terapia Car-T CD7 offre dunque una concreta speranza anche per questi piccoli pazienti, segnando un traguardo mondiale nel campo dell’immunoterapia cellulare pediatrica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Leucemia mieloide acuta pediatrica: tre bambini in remissione grazie alle Car-T CD7 al Bambino Gesù Leggi anche: Aveva annunciato a novembre di essere malata di leucemia mieloide acuta Tatiana Schlossberg: «Mi hanno diagnosticato la leucemia mieloide acuta, con una rara mutazione. Di solito si riscontra nei pazienti anziani. Io avevo 34 anni»Tatiana Schlossberg, giornalista ambientale e figlia di Caroline Kennedy e dell'artista Edwin Schlossberg, è morta oggi all’età di 35 anni. Una selezione di notizie su Bambino Gesù. Leucemia mieloide acuta pediatrica: primi risultati per la piattaforma PALM Research Project®Tre giovani pazienti con leucemia mieloide acuta resistente alle terapie hanno ottenuto la remissione completa grazie a una nuova CAR-T sviluppata al Bambino Gesù nell’ambito del PALM Research Project ... fondazioneveronesi.it Leucemia mieloide acuta, tre giovani pazienti trattati con successo grazie a una nuova terapia Car-TColpiti da una malattia aggressiva e resistente alle cure convenzionali, sono stati trattati con una terapia cellulare sviluppata all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù grazie a un finanziamento di Fond ... corriere.it