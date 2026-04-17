Un bambino di due anni è morto durante il trasporto in ambulanza da Rovigo a Padova dopo aver subito un intervento chirurgico. I genitori hanno presentato un esposto, e le autorità hanno aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell’accaduto. Nel frattempo, è in corso anche una indagine interna per verificare eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato grande attenzione e richieste di approfondimento.

Tragedia dopo un’operazione di routine: un bimbo di due anni e mezzo è morto durante il trasferimento d’urgenza in ambulanza dall’ospedale di Rovigo a quello di Padova. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause del decesso. La piccola vittima si chiamava Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddik. Morte di Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddik L’arresto cardiaco in ambulanza Esposto in Procura e verifiche in corso Supporto psicologico alla famiglia Morte di Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddik Il piccolo Adam, residente con la famiglia in provincia di Parma e di origine egiziana, era stato sottoposto a un intervento programmato al braccio presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimbo di 2 anni morto durante il trasporto in ambulanza da Rovigo a Padova dopo l'operazione, aperta inchiesta

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