A Milano è stato riproposto il protocollo di sicurezza “Scusa se insisto”, ideato per prevenire il rischio di bambini lasciati in auto con temperature elevate. Il progetto mira a sensibilizzare il personale degli asili nido e le famiglie sulla prevenzione di situazioni di potenziale pericolo per i bambini. La misura si basa su procedure specifiche e controlli regolari, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti legati al caldo.

Milano, 17 aprile 2026 – Si chiama “ Scusa se insisto ” e già nel nome si racconta qualcosa di sé. L’iniziativa nata nel 2017 e promossa da Assonidi, l’Associazione degli asili nido e delle scuole d’infanzia privati, si ricollega a fatti di cronaca che, drammaticamente, tornano a riproporsi ogni anno. Il progetto, partito ormai quasi dieci anni fa, punta a prevenire tragedie legate alla dimenticanza involontaria dei bambini in auto. Un tema che torna di stretta attualità con l’ingresso della bella stagione e il conseguente aumento delle temperature. CASSINA DE PECCHI - DISEGNI AUGURI BAMBINI ASILO NIDO PER ANZIANI RSA (FOTO FORNITE DA ORGANIZZATORI) - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE MARTESANAMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO Il protocollo “Scusa se insisto” .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bimbi dimenticati in auto con il caldo: torna “Scusa se insisto”, il protocollo di sicurezza degli asili nido

Notizie correlate

Nel Milanese quattro asili nido costretti a relazioni acustiche per il vociare dei bimbi: la denuncia di AssonidiNel Milanese a quattro asili nido è stato richiesto di scrivere relazioni acustiche sul vociare dei bimbi.

Leggi anche: Il No di Fratelli d’Italia alla privatizzazione degli asili nido

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Nuoro, bimba di sei mesi trovata sola in auto sotto il sole: i genitori erano al supermercato; Nuoro: bimba di sei mesi trovata sola in auto sotto il sole: i genitori erano al supermercato; Bimbo di 7 mesi dimenticato in un’auto: morto a causa dell’alta temperatura.

Bimbi dimenticati in auto con il caldo: torna Scusa se insisto, il protocollo di sicurezza degli asili nidoPaolo Uniti (Assonidi): Parliamo di episodi spesso legati a fenomeni come l’amnesia dissociativa, che possono colpire chiunque. Proprio per questo è indispensabile rafforzare tutte le misure di preve ... ilgiorno.it

Bimbo di 7 mesi trovato morto in auto sotto il sole: cresce l’emergenza negli USABimbo di 7 mesi muore in auto a Monterey: torna l’allarme negli Stati Uniti sui bambini lasciati nei veicoli. Ecco cosa è accaduto e le indagini in corso. notizie.it

Ai baci. A quelli mai dati. E a quelli mai dimenticati. Ai baci dei bimbi. E a quelli al vento che arrivano dovunque. facebook