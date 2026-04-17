A Polistena, in provincia di Reggio Calabria, si è deciso di proclamare lutto cittadino dopo la morte di una bambina di cinque anni, deceduta giovedì a causa di un incidente. La piccola era stata investita accidentalmente da un trattore condotto dal padre. La comunità si prepara a manifestare il proprio cordoglio, stringendosi attorno ai genitori della vittima in un momento di grande dolore.

Aveva solo 5 anni la bambina morta giovedì dopo essere stata accidentalmente investita dal trattore guidato dal padre: un giorno buio per l’intera comunità di Polistena, in provincia di Reggio Calabria, che oggi si stringerà attorno ai genitori della piccola Chiara Mammola. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio mentre padre e figlia erano insieme. Non si sa ancora con certezza se la bambina sia scesa durante una manovra del mezzo o se sia caduta involontariamente e tutt’ora sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatto attimo fatale. Intanto il sindaco della città Michele Tripodi ha proclamato il lutto cittadino esprimendo...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimba di 5 anni investita dal trattore guidato dal suo papà: proclamato lutto cittadino a Polistena

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