Bimba di 5 anni investita dal trattore guidato dal suo papà | proclamato lutto cittadino a Polistena

Da ilfattoquotidiano.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Polistena, in provincia di Reggio Calabria, si è deciso di proclamare lutto cittadino dopo la morte di una bambina di cinque anni, deceduta giovedì a causa di un incidente. La piccola era stata investita accidentalmente da un trattore condotto dal padre. La comunità si prepara a manifestare il proprio cordoglio, stringendosi attorno ai genitori della vittima in un momento di grande dolore.

Aveva solo 5 anni la bambina morta giovedì dopo essere stata accidentalmente investita dal trattore guidato dal padre: un giorno buio per l’intera comunità di Polistena, in provincia di Reggio Calabria, che oggi si stringerà attorno ai genitori della piccola Chiara Mammola. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio mentre padre e figlia erano insieme. Non si sa ancora con certezza se la bambina sia scesa durante una manovra del mezzo o se sia caduta involontariamente e tutt’ora sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatto attimo fatale. Intanto il sindaco della città Michele Tripodi ha proclamato il lutto cittadino esprimendo...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

bimba di 5 anni investita dal trattore guidato dal suo pap224 proclamato lutto cittadino a polistena
© Ilfattoquotidiano.it - Bimba di 5 anni investita dal trattore guidato dal suo papà: proclamato lutto cittadino a Polistena

Notizie correlate

Bimba di 5 anni investita e uccisa da un trattore a Polistena, alla guida c’era il padre: indagini in corsoUna bimba di 5 anni è morta a Polistena (Reggio Calabria) dopo essere stata investita da un trattore guidato dal padre 40enne.

Tragedia a Vernio: bimba di 3 anni investita, lutto cittadinoUna bambina di tre anni, Nadia, è morta ieri sera a Vernio, investita da un'auto mentre tornava a casa con la madre dalla Festa della Polenta.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Reggio Calabria, bimba di 5 anni muore investita da trattore del padre; Bimba di 5 anni senza maestro sulla seggiovia in Alto Adige, i genitori lo denunciano; Tragedia a Polistena, muore bimba di 5 anni travolta dal trattore del padre; A 5 anni si punge con una siringa ai giardini, bimbo finisce in ospedale. Il padre scrive alla sindaca.

bimba di bimba di 5 anniTragedia a Polistena: bimba di 5 anni travolta e uccisa da un trattoreIl dramma durante alcuni lavori in un terreno di famiglia. Il sindaco proclama il lutto cittadino per la morte della piccola Chiara ... affaritaliani.it

bimba di bimba di 5 anniBimba di 5 anni investita e uccisa da un trattore a Polistena, alla guida c’era il padre: indagini in corsoUna bimba di 5 anni è morta a Polistena (Reggio Calabria) dopo essere stata investita da un trattore guidato dal padre 40enne ... fanpage.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.