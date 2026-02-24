Tragedia a Vernio | bimba di 3 anni investita lutto cittadino

Una bambina di tre anni, Nadia, ha perso la vita ieri sera a Vernio dopo essere stata investita da un’auto mentre tornava a casa con la madre dalla Festa della Polenta. L’incidente si è verificato in via principale, dove la famiglia stava attraversando la strada. La comunità si stringe intorno alla famiglia nel dolore. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente e indaga sulle cause.

Una bambina di tre anni, Nadia, è morta ieri sera a Vernio, investita da un’auto mentre tornava a casa con la madre dalla Festa della Polenta. La piccola, di origini africane, è deceduta sul colpo nell’incidente avvenuto a Le Piana. Il conducente, un giovane di 25 anni, è stato indagato dalla procura di Prato per omicidio colposo. La sindaca Maria Lucarini ha proclamato il lutto cittadino, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio del 22 febbraio, quando Nadia è stata investita improvvisamente dall’auto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Vernio, il conducente non sarebbe riuscito a evitare l’impatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Vernio: muore bimba di 3 anni investita da un’autoUna bambina di 3 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto a Vernio, causando grande dolore in paese.

Tragedia in Toscana: bimba di 3 anni muore investita sotto casaUna bambina di tre anni ha perso la vita a Mercatale di Vernio, in provincia di Prato, dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada vicino a casa.

