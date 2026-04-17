A Bicinicco, un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo una notte di tensioni tra coinquilini. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, l’individuo ha aggredito i carabinieri e si è reso necessario sedarlo. L’intervento si è concluso con l’arresto e il trasferimento in ospedale, dove è stato medicato e sottoposto a sedazione. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Un uomo di trent’anni è stato portato via in manette dopo una notte di violenza scoppiata tra coinquilini a Bicinicco, dove l’intervento delle forze dell’ordine è degenerato in uno scontro fisico con i militari. L’episodio, avvenuto durante le ore notturne, ha richiesto il supporto del personale sanitario per sedare l’individuo e ha lasciato i carabinieri coinvolti con ferite che necessitano di alcuni giorni di guarigione. L’escalation verbale e fisica nelle mura domestiche. La tensione all’interno di un’abitazione privata del comune di Bicinicco ha richiesto l’immediata mobilitazione del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palmanova, che è intervenuto insieme ai colleghi della stazione locale per gestire un dissidio tra persone che condividono lo stesso tetto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bicinicco, scontro con i carabinieri: uomo sedato dopo l’aggressione

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