Uomo condannato per aggressione con mazza a Ragusa dopo litigio scatenato da gelosia

Un uomo di 24 anni è stato condannato a oltre sei anni di carcere per aver colpito un connazionale di 36 anni con una mazza. La lite, nata da motivi sentimentali, è degenerata in violenza e ha portato alla decisione del Tribunale di Ragusa. La vicenda ha attirato l’attenzione nel quartiere, dove le tensioni tra i due si erano fatte più accese negli ultimi giorni.

Un cittadino albanese di 24 anni è stato condannato dal Tribunale di Ragusa a sei anni e sei mesi di reclusione per aver aggredito con una mazza un connazionale di 36 anni in un'esplosione di violenza scatenata da un litigio legato a motivi sentimentali. L'episodio risale al 16 maggio 2025, quando la tensione tra i due uomini è degenerata in un'aggressione brutale. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, la causa scatenante fu un commento fatto dalla vittima a proposito della compagna dell'aggressore, un gesto che, per il ventiquattrenne, si trasformò in un'offesa personale insopportabile.

