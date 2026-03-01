Manchester City annuncio di Bernardo Silva | Il giorno in cui me ne andrò… Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese!

Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, ha pubblicamente parlato del suo futuro, affermando che arriverà un giorno in cui lascerà la squadra. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista, dove ha condiviso un messaggio che ha catturato l’attenzione dei tifosi. Silva ha anche sottolineato che non si tratta di un addio imminente, ma di un momento che potrebbe arrivare in futuro.

Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò.». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese!