Giornata Nazionale del Profumo 2026 | i libri che svelano i segreti del sentire

In occasione della Giornata Nazionale del Profumo 2026, si sono svolti eventi e presentazioni dedicati ai libri che esplorano i segreti del sentire. Tra le pubblicazioni ci sono romanzi e testi che preferiscono i fatti rispetto alla finzione, rivelando i legami tra odori e memoria attraverso pagine scritte. La giornata ha coinvolto autori e appassionati interessati a scoprire come i profumi influenzino le emozioni e i ricordi.

Giornata Nazionale del Profumo: il boom delle fragranze in libreria Non si contano più, infatti, i libri a tema, dai romanzi che hanno al centro il mondo della profumeria, come Fragrancia, esordio letterario del naso Paul Richardot, con protagonista una aspirante naso che lavora per un'organizzazione segreta, ai volumi che raccontano il profumo dal punto di vista psicologico e sociologico, e chiariscono le connessioni profonde che certi odori suscitano in chi li sente. Veri e propri viaggi olfattivi, alla scoperta di un mondo affascinante, ma soprattutto alla scoperta (o riscoperta) di sé. Il potere dell'olfatto È una guida alla... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Giornata Nazionale del Profumo 2026: i libri che svelano i segreti del sentire Articoli correlati Scapolan e Candolini svelano i segreti del Noventa, al secondo "Fib Top Team"Noventa blinda la classifica e resta in cima, merito di un percorso straordinario che può contare su nove vittorie su nove. La polizia incontra i più giovani. Scientifica e stradale in piazza svelano i segreti del mestiereDopo ’Pompieropoli’, piazza Celli e la zona retrosante la Basilica della Santissima Annunziata di Montecatini Terme torneranno a popolarsi di bambini... Contenuti utili per approfondire Giornata Nazionale del Temi più discussi: Giornata Mondiale del Profumo 2026: iniziative e nuove fragranze per celebrarla; Giornata Nazionale del Profumo 2026: i libri che svelano i segreti del sentire; Giornata del profumo 2026: come farlo durare e le curiosità da riscoprire; Un laboratorio per creare il profumo. Giornata Nazionale del Profumo 2026: i libri che svelano i segreti del sentireRomanzi, ma anche testi che alla finzione preferiscono i fatti, e svelano i legami silenziosi che legano odori e memoria. Viaggi olfattivi pieni di fascino, alla scoperta di un mondo pieno di sfumatur ... vanityfair.it Modena, Giornata del Profumo 2026: al Museo ProfumAlchemico workshop Fiamma e le altreL’iniziativa sotto l’egida dell’Accademia del Profumo di Milano, esplora i segreti della comunicazione sensoriale ispirandosi a Fiamma, l’opera olfattiva in cui il naso Anna Rosa Ferrari ha saputo tra ... comunicati-stampa.net Il Capoluogo D'Abruzzo. . Giornata nazionale della Cultura artigiana , il ministro Adolfo Urso all'Aquila. Le interviste facebook Oggi, #14marzo 2026, si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio. Scopri tutti gli eventi: cultura.gov.it/evento/giornat… x.com