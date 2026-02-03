I Giochi della Speranza a Bollate | Lo sport è strumento educativo

Da più di 15 anni, i Giochi della Speranza portano lo sport nelle carceri di Bollate. Una sfida che funziona, perché lo sport aiuta a cambiare vita e a far capire l’importanza del rispetto e della collaborazione. Ora, i responsabili del progetto vogliono allargare il loro messaggio, portando dentro le sbarre anche i valori dell’Olimpiade. L’obiettivo è coinvolgere i detenuti e farli sentire parte di una comunità che si sostiene a vicenda.

Da oltre 15 anni anni porta lo sport in carcere. Con successo. Ora si prepara a una nuova sfida, portare dietro le sbarre anche i valori olimpici: rispetto, inclusione, solidarietà, collaborazione e partecipazione. È il Comitato di Milano del CSI (Centro Sportivo Italiano) che sabato 28 febbraio porterà nel carcere di Bollate i " Giochi della Speranza ", una sorta di Olimpiade che, dopo l'esperienza di Rebibbia, arriva a Milano in occasione dei giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026. Dietro a questo progetto ci sono la passione e l'impegno di Massimo Achini, presidente del Csi, un vero entusiasta "recidivo".

