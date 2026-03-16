Giovedì si tiene a Fano un evento dedicato a Niyongabo, atleta che ha vinto una medaglia d’oro e che ora rappresenta una speranza per molte persone. La sua storia attraversa continenti, da Atlanta al Burundi, fino alla città marchigiana. La manifestazione intende mettere in luce il percorso e l’importanza di questa figura nel mondo dello sport e oltre.

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 16 marzo 2026 - Ci sono storie sportive che non restano soltanto nelle statistiche, ma diventano simboli. Storie che parlano di talento, ma soprattutto di coraggio, di scelte controcorrente, di Paesi interi che si riconoscono in un traguardo tagliato sotto gli occhi del mondo. Una di queste storie porta il nome di Venuste Niyongabo, il mezzofondista burundese che nel 1996 scrisse una delle pagine più sorprendenti delle Olimpiadi di Atlanta conquistando l’oro nei 5000 metri. Proprio lui sarà l’ospite d’onore dell’incontro “Fair Play: quando il valore diventa opportunità”, promosso dal Panathlon Club Fano e in programma giovedì 19 marzo alle ore 18 nella Sala di Rappresentanza della Fondazione Carifano, in via Montevecchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Atlanta al Burundi, fino a Fano: giovedì c'è Niyongabo, l’oro che diventò speranza

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