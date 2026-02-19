Kuwait City | dal 2026 voli diretti da Bergamo per rilanciare turismo e scambi col Golfo

Kuwait City annuncia l’apertura di voli diretti da Bergamo nel 2026, causando un aumento previsto di turisti italiani in Medio Oriente. L’iniziativa mira a rafforzare i legami tra il Nord Italia e il Golfo, offrendo un collegamento più rapido e comodo. La compagnia aerea ha confermato che il volo partirà il 20 maggio 2026, facilitando gli scambi culturali e commerciali tra le due regioni. La nuova rotta potrebbe rivoluzionare i viaggi tra Italia e Kuwait, rendendo più semplice visitare questa parte del mondo.

Kuwait City: Una Nuova Rotta Aerea per Riscoprire il Golfo. Kuwait City si prepara ad accogliere un numero crescente di visitatori europei grazie all'inaugurazione, prevista per il 20 maggio 2026, di un collegamento aereo diretto da Milano-Bergamo. La novità, operata tre volte a settimana con aeromobili Airbus A320neo, mira a trasformare l'accessibilità a questa capitale del Golfo, aprendo nuove prospettive per il turismo e gli scambi commerciali tra Europa e Medio Oriente. L'iniziativa risponde a una crescente domanda di destinazioni alternative e autentiche, in un contesto di ridefinizione delle priorità di viaggio post-pandemia.