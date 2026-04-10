Lotta ai tumori e al melanoma cittadinanza onoraria a Paolo Ascierto | Riconoscimento che mi emoziona

Da anteprima24.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, presso Palazzo Paolo V, è stata conferita la cittadinanza onoraria a Paolo Ascierto, noto oncologo specializzato nel trattamento del melanoma. La cerimonia si è svolta in un contesto istituzionale e ha visto la partecipazione di rappresentanti locali. Ascierto, riconosciuto a livello internazionale per il suo lavoro nel campo oncologico, ha espresso emozione per il riconoscimento ricevuto.

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, nella cornice istituzionale di Palazzo Paolo V, è stata conferita la cittadinanza onoraria all’oncologo di fama internazionale Paolo Ascierto, considerato tra i massimi esperti mondiali nella cura del melanoma. La cerimonia si è svolta alla presenza delle principali autorità civili e militari del territorio. A consegnare la pergamena è stato il sindaco Clemente Mastella, affiancato dal presidente del Consiglio comunale Renato Parente, dal presidente della Provincia Nino Lombardi e dall’assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini. Il riconoscimento era stato deliberato all’unanimità dal Consiglio comunale, a conferma del valore condiviso della decisione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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