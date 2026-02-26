prezzi dei carburanti salita senza fine dei costi ancora su diesel e benzina

Ancora in aumento questa mattina le medie nazionali dei prezzi dei carburanti praticati alla pompa, con la benzina vicina a 1,67 eurolitro in modalità self service e il gasolio a un passo da 1,72 euro per litro. Le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, elaborate dalla Staffetta, vedono la benzina self service a 1,668 eurolitro (+3 millesimi, compagnie 1,677, pompe bianche 1,650), diesel self service a 1,718 eurolitro (+4, compagnie 1,728, pompe bianche 1,698). Benzina servito a 1,808 eurolitro (+3, compagnie 1,855, pompe bianche 1,720), diesel servito a 1,855 eurolitro (+3, compagnie 1,903, pompe bianche 1,765). 🔗 Leggi su Iltempo.it

