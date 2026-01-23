Imprenditore di Enna vicino alla mafia | confiscati beni per 1,2 milioni

La Direzione investigativa antimafia ha confiscato beni per 1,2 milioni di euro a un imprenditore di Enna, ritenuto contiguo a Cosa Nostra e coinvolto in attività criminali come estorsione, truffa e associazione mafiosa. La misura, adottata in primo grado, mira a contrastare l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia locale e a tutelare il patrimonio legale.

Beni per 1,2 milioni di euro sono stati confiscati, in primo grado, dalla Direzione investigativa antimafia a un imprenditore ennese con precedenti per estorsione aggravata dal metodo mafioso, truffa, associazione a delinquere e ritenuto contiguo a «Cosa Nostra». Il provvedimento, emesso dalla sezione Misura di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta su proposta del direttore della Dia, dispone anche nei confronti dell'indagato la sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni. Lo stesso imprenditore nel 2003 era stato condannato con sentenza definitiva per di estorsione in concorso commesso con l'aggravante del metodo mafioso per avere estorto denaro o recuperare crediti per conto terzi, avvalendosi della sua vicinanza a Cosa Nostra.

