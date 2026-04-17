Il sindaco di Benevento ha confermato che il progetto di riqualificazione di piazza Risorgimento non comporta tagli ai fondi destinati ai servizi cittadini. In un comunicato stampa, ha dichiarato che nessuna somma sarà sottratta ai bisogni della collettività e che l’obiettivo è restituire alla città uno spazio rinnovato, senza specificare ulteriori dettagli sui fondi o le tempistiche del progetto.

“Spiace che ancora una volta parte dell’opposizione si abbandoni ad una critica pretestuosa e strumentale su un’opera quale piazza Risorgimento che produrrà una rigenerazione urbana virtuosa e che trasformerà quello che era un semplice parcheggio con più verde ed essenze arboree e con elementi architettonici di pregio: era nulla di più di un anonimo parcheggio. Un luogo del cuore e da amarcord per tanti ragazzi certo, ma a livello urbanistico c’erano asfalto e parcheggio per macchine, ora restituiremo alla città un luogo vero. Non possiamo accettare critiche del tutto fuori luogo”. Lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella, intervenendo sul progetto di riqualificazione di piazza Risorgimento.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Benevento, piazza Risorgimento: il sindaco difende il progetto di riqualificazione

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