benevento acli a confronto su pace democrazia e lavoro

A Benevento, presso la Rocca dei Rettori, si è svolto un incontro promosso dalle Acli dedicato a temi come pace, democrazia e lavoro. Durante l’evento, sono stati affrontati aspetti legati alla giustizia sociale e alle politiche di inclusione. Sono intervenuti rappresentanti delle associazioni e figure istituzionali, che hanno condiviso le loro prospettive su questioni di attualità e di diritti civili.

Ieri pomeriggio, presso la Rocca dei Rettori di Benevento, istituzioni e mondo del Terzo Settore si sono confrontati sul tema “Pace, democrazia, lavoro. Azioni dal basso che generano cambiamenti di giustizia sociale e di uguaglianza”, oggetto del convegno promosso dalle Acli Provinciali di Benevento con CSV Irpinia Sannio ETS – Cesvolab, Università Giustino Fortunato, Provincia di Benevento e Laboratorio per la Felicità Pubblica. Grande partecipazione e sala gremita per un appuntamento che ha registrato la presenza di amministratori locali, esponenti del mondo accademico e rappresentanti del Terzo Settore. L’iniziativa è stata anche occasione per esprimere solidarietà a Papa Leone XIV per i continui attacchi ricevuti in questi giorni.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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