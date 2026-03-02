In Provincia un confronto su giustizia e referendum promosso dalla Fap Acli Abruzzo FOTO

Venerdì 27 febbraio si è svolto nella sala dei marmi della Provincia di Pescara un convegno sulla giustizia e il referendum promosso dalla Fap Acli Abruzzo. L’evento ha coinvolto rappresentanti e cittadini interessati a discutere delle tematiche legate alla riforma giudiziaria. La discussione ha attirato un pubblico numeroso, con interventi e approfondimenti su questioni legate al referendum regionale.

Si è tenuto venerdì 27 febbraio, nella sala dei marmi della Provincia di Pescara, il convegno dedicato al referendum sulla giustizia, un appuntamento centrale nel dibattito pubblico regionale organizzato dalla Fap (federazione anziani e pensionati) Acli della regione Abruzzo. Ad aprire i lavori è stato il segretario della Fap Regionale, Franco Ranghelli, che nel suo intervento introduttivo ha sottolineato il valore civile dell'iniziativa: «Il nostro obiettivo oggi non è indicare una parte, ma offrire ai cittadini gli strumenti per una scelta consapevole. La giustizia è un bene comune e parlarne con equilibrio è un dovere civico che la nostra associazione sente come prioritario».