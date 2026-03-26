Referendum giustizia Cesa Acli | Alta affluenza è un bel segnale per la democrazia

Le Acli di Bergamo hanno commentato con soddisfazione l’esito del referendum sulla giustizia che si è tenuto il 22 e 23 marzo, sottolineando anche l’elevato livello di partecipazione alle urne. La percentuale di votanti ha registrato un’affluenza significativa rispetto alle precedenti consultazioni. La consultazione ha coinvolto un numero considerevole di cittadini e si è svolta in un clima di attenzione pubblica.

Le Acli di Bergamo esprimono soddisfazione per l’esito del referendum sulla giustizia che si è svolto il 22 e il 23 marzo e l’alta partecipazione al voto. “È un bel segnale per la democrazia di questo Paese” – dichiara Roberto Cesa, presidente provinciale Acli. In primo luogo per l’alta affluenza registrata, commovente nella fascia under 35, ossia fra le generazioni quasi sempre dimenticate dalla politica. Poi chiaramente per l’esito in sé, che non va letto come una bocciatura a tutto campo del Governo, né come un qualche tipo di endorsment al campo largo. Piuttosto, credo rappresenti una dimostrazione, nonostante tutto, dell’affezione dei cittadini alla politica e alla Costituzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Referendum Giustizia, Meloni: "Affluenza? Democrazia è buona notizia"Home > Politica > Referendum Giustizia, Meloni: "Affluenza? Democrazia è buona notizia" La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha votato per il... Referendum giustizia, ecco il dato dell'affluenza alle 23: pesantissimo segnaleAffluenza oltre il 45% alle ore 23 di oggi, domenica 22 marzo, al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum giustizia Referendum giustizia, Cesa (Acli): Alta affluenza è un bel segnale per la democraziaLe Acli di Bergamo esprimono soddisfazione per l'esito del referendum sulla giustizia che si è svolto il 22 e il 23 marzo e l'alta partecipazione al voto. bergamonews.it Referendum, «un bel giorno per la democrazia». Le Acli commentano i risultati«La Costituzione non si cambia a colpi di maggioranza. Se si interviene sulla Carta, lo si fa insieme, con il più ampio consenso possibile, nel rispetto dello spirito condiviso che l’ha generata»: cos ... vita.it