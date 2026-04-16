È stato pubblicato il primo trailer italiano del quarto episodio della serie cinematografica, intitolato Ti Presento i Fotter. La pellicola vede nuovamente protagonisti i due attori principali, accompagnati dalla presenza di una celebrità musicale. La saga, iniziata con il primo film, continua a coinvolgere il pubblico con una commedia che unisce diversi generi. Il trailer anticipa le situazioni comiche e le interazioni tra i personaggi principali, confermando l’atteso ritorno sul grande schermo.

La sfida tra generi più esilarante della storia del cinema sta per riaccendersi. Paramount Pictures Italia ha rilasciato il primo trailer italiano di Ti Presento i Fotter (Focker-In-Law), l’attesissimo quarto capitolo della saga iniziata con Ti Presento i Miei. A quindici anni dall’ultima apparizione sul grande schermo, le icone della commedia Ben Stiller e Robert De Niro tornano a vestire i panni (decisamente stretti) di Greg Fotter e Jack Byrnes. Questo nuovo capitolo, scritto e diretto da John Hamburg (già firma storica dei precedenti film della serie), promette di rinfrescare il franchise con un’aggiunta di assoluto rilievo: la vincitrice di Grammy e candidata all’Oscar Ariana Grande.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Ti Presento i Fotter: Robert De Niro e Ben Stiller di nuovo insieme (con Ariana Grande) nel primo trailer italiano

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