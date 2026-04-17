Belvedere Spinello | il sindaco indagato per l’acqua del fiume

Il sindaco di Belvedere Spinello è stato raggiunto da un avviso di garanzia in relazione alla gestione dell’acqua del fiume locale. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario avviato nei suoi confronti, che coinvolge presunte irregolarità nell’approvvigionamento idrico del territorio. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità e apre un capitolo sulle questioni amministrative legate alla gestione delle risorse naturali.

Il sindaco di Belvedere Spinello, Antonio Amato, si trova al centro di un procedimento giudiziario a seguito di un avviso di garanzia relativo alla gestione dell’approvvigionamento idrico locale. L’accusa riguarda l’immissione nella rete comunale di acqua proveniente dal fiume, una pratica che il primo cittadino sostiene essere una necessità consolidata per la sopravvivenza della comunità da oltre due decenni. La vicenda tocca corde profonde della vita quotidiana del paese, dove la distinzione tra usi diversi dell’acqua è stata per anni un elemento noto alla popolazione. Amato respinge con forza ogni accusa di aver causato danni alla salute dei cittadini, parlando apertamente di calunnie e ribadendo come la gestione sia sempre stata orientata a garantire servizi essenziali in un contesto di fragilità infrastrutturale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Belvedere Spinello: il sindaco indagato per l’acqua del fiume Notizie correlate Belvedere Spinello: depurazione rotta, fiume avvelenatoLa Procura di Crotone ha chiuso le indagini preliminari su quattro persone colpite da accuse gravi che vanno dall’inquinamento ambientale al falso... Da Goteborg a Rosora: il viaggio del tir elettrico che si ricarica con l'acqua del fiumeRosora (Ancona), 18 marzo 2026 - Immaginate un colosso della strada, un rimorchio da 22 tonnellate che vi sfila accanto nel silenzio più assoluto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Irregolarità in cantiere a Belvedere Spinello: scatta la denuncia; Acqua non potabile distribuita ai cittadini nel crotonese: indagati sindaci e tecnici; Belvedere di Spinello, lavoratore in nero in un cantiere edile: sospesa l’attività della ditta e sanzioni per oltre 11mila euro. Il sindaco indagato: Non ho avvelenato nessunoIl sindaco di Belvedere Spinello indagato per la gestione dell’acqua: Nessun reato, garantita la sicurezza batteriologica. ilcrotonese.it Sequestrati i pozzi Belvedere Spinello: indagati due sindaciAcqua non potabile immessa nella rete idrica comunale. L'inchiesta della Procura della Repubblica di Crotone per reati contro la salute pubblica. ilcrotonese.it Inchiesta coordinata dalla Procura di Crotone a Belvedere di Spinello: ipotesi rischio sanitario per anni tra miscelazioni illecite e presenza di Escherichia coli* L'ARTICOLO COMPLETO AL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook Belvedere Spinello, cantiere chiuso: lavoratore in nero e maxi multe x.com