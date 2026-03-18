Da Goteborg a Rosora | il viaggio del tir elettrico che si ricarica con l' acqua del fiume

Un tir elettrico da 22 tonnellate ha percorso da Göteborg a Rosora, ricaricandosi grazie all’acqua del fiume, secondo quanto riferito. Il veicolo è stato visto muoversi senza rumore, con il motore alimentato da un sistema che utilizza l’acqua come fonte di energia. La trasferta è stata completata senza incidenti, e il tir ha attraversato diverse regioni durante il viaggio.

Rosora (Ancona), 18 marzo 2026 - Immaginate un colosso della strada, un rimorchio da 22 tonnellate che vi sfila accanto nel silenzio più assoluto. Niente nuvole nere di gas di scarico, niente rombo assordante che scuote l’asfalto, niente odore acre di gasolio. Solo un soffio leggero, come una brezza che attraversa la Vallesina. Non è un miraggio e non è un film di fantascienza: è la realtà che sta nascendo qui, tra le colline delle Marche, dove il genio locale ha incontrato il gigante svedese Volvo per riscrivere le regole del trasporto pesante mondiale. Il protagonista di questa rivoluzione è il gruppo Loccioni. Se i camion elettrici della Volvo Trucks potranno solcare le autostrade d’Europa in totale sicurezza e sostenibilità, il merito è anche dei "cervelli" marchigiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Goteborg a Rosora: il viaggio del tir elettrico che si ricarica con l'acqua del fiume Articoli correlati Allarme per il Bisenzio. L’acqua del fiume si colora di rosso . Scattano le indaginiVaiano (Prato), 15 febbraio 2026 – Acqua rossa nel Bisenzio ieri, intorno all’ora di pranzo. Adattatore da viaggio universale da 25 dollari che funziona in 200 paesi e ricarica tuttoQuesto testo presenta il Baseus 70W Universal Travel Charger, una soluzione universale pensata per l’uso in viaggio.