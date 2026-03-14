Belvedere Spinello | depurazione rotta fiume avvelenato

La Procura di Crotone ha concluso le indagini preliminari su quattro persone coinvolte in un caso di inquinamento ambientale e falso ideologico. La vicenda riguarda la rottura di un impianto di depurazione nel Belvedere Spinello, che ha provocato l’avvelenamento di un fiume nelle vicinanze. Le accuse mosse sono gravi e si riferiscono a danni ambientali e irregolarità amministrative.

La Procura di Crotone ha chiuso le indagini preliminari su quattro persone colpite da accuse gravi che vanno dall’inquinamento ambientale al falso ideologico. Il caso riguarda il comune di Belvedere Spinello, dove impianti di depurazione non funzionanti hanno contaminato il fiume Neto e creato un buco finanziario nel bilancio comunale. I vertici amministrativi sono coinvolti in una gestione fallimentare del servizio idrico integrato. Le acque del corso d’acqua sono state compromesse da sversamenti continui di liquami non trattati provenienti dalle località Chiusa del Pozzo e Chiatrette. L’indagine dei Carabinieri ha rivelato come la mancata manutenzione abbia generato un danno ecologico irreparabile per l’habitat locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Belvedere Spinello: depurazione rotta, fiume avvelenato Articoli correlati L’illusione della depurazioneLe cosiddette diete detox continuano a riscuotere un notevole successo mediatico e commerciale. Leggi anche: Spaccata alla gioielleria di via Spinello Contenuti utili per approfondire Belvedere Spinello Depuratore Belvedere Spinello, indagati sindaco ed ex sindacoInquinamento ambientale e falso, per il depuratore di Belvedere Spinello: la Procura di Crotone notifica 4 avvisi di garanzia ... ilcrotonese.it Belvedere Spinello, inchiesta su depurazione e servizio idrico: coinvolti sindaci e vertici comunaliLa Procura di Crotone ha chiuso le indagini nei confronti di 4 persone accusate, a vario titolo, di gravi reati che spaziano dall'inquinamento ambientale al falso ideologico ... corrieredellacalabria.it