A Belluno, la riqualificazione di via Feltre ha suscitato una forte reazione tra cittadini e amministrazione comunale. La questione riguarda la gestione del progetto e le modalità di coinvolgimento della comunità, creando divisioni tra le parti coinvolte. La discussione pubblica si è accesa, evidenziando tensioni che coinvolgono diversi attori locali. La situazione continua a essere al centro del dibattito pubblico, con opinioni contrastanti sulla direzione da seguire.

La gestione del progetto di riqualificazione in via Feltre a Belluno ha generato una profonda lacerazione tra l’amministrazione e la cittadinanza, compromettendo i canali della democrazia partecipativa. La decisione presa dai vertici comunali ha colpito duramente il rapporto di fiducia necessario per integrare il dialogo pubblico con le funzioni del Consiglio. L’asse stradale in questione rappresenta un nodo vitale per la città, incrociando flussi di mobilità, attività commerciali, servizi sanitari e la vita quotidiana dei residenti. Secondo quanto evidenziato da Visalli, segretaria del circolo del Partito Democratico del Centro Storico, l’attuale approccio ha ignorato la possibilità di trovare soluzioni integrate che concilino la sicurezza dei pedoni, la ciclabilità e l’accessibilità ai negozi con la tutela del patrimonio arboreo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belluno, via Feltre: il progetto che spacca il Comune e i cittadini

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