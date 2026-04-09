Il Comune ascolta i cittadini | via al progetto Catania Cittadinanza Digitale

Da cataniatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Catania ha annunciato l'avvio del progetto “Catania Cittadinanza Digitale”, con l’obiettivo di rendere più accessibile il mondo digitale a tutti i cittadini. Il progetto prevede diverse iniziative e attività mirate a ridurre il divario digitale presente in città. Questa iniziativa nasce dall’ascolto delle esigenze dei residenti e mira a migliorare l’uso delle tecnologie digitali a livello locale.

Con il progetto “Catania Cittadinanza Digitale” il Comune di Catania avvia un percorso per rendere il digitale più semplice e accessibile a tutti, attraverso iniziative e attività dedicate alla riduzione del divario digitale in città. “Per orientare al meglio queste azioni, - si legge in una nota. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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