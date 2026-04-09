Il Comune ascolta i cittadini | via al progetto Catania Cittadinanza Digitale

Il Comune di Catania ha annunciato l'avvio del progetto “Catania Cittadinanza Digitale”, con l’obiettivo di rendere più accessibile il mondo digitale a tutti i cittadini. Il progetto prevede diverse iniziative e attività mirate a ridurre il divario digitale presente in città. Questa iniziativa nasce dall’ascolto delle esigenze dei residenti e mira a migliorare l’uso delle tecnologie digitali a livello locale.