A partire da martedì 14 aprile, via Feltre nel centro di Belluno sarà interessata da una parziale interruzione della circolazione. La misura è stata adottata per permettere l’abbattimento di alcuni alberi ad alto fusto considerati pericolosi per la sicurezza stradale. La strada rimarrà chiusa temporaneamente durante le operazioni e sarà riaperta una volta completati i lavori. La circolazione sarà deviata su percorsi alternativi.

A partire da martedì 14 aprile, il centro di Belluno subirà una parziale interruzione della circolazione in via Feltre per consentire l’abbattimento di alberi ad alto fusto che presentano rischi per la sicurezza stradale. L’intervento, che interesserà il tratto tra la rotatoria di piazzale Marconi e il civico 79, vicino al distributore Q8easy, comporterà limitazioni sia per i veicoli che per i pedoni nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 17:00. Gestione della viabilità e impatto sulla mobilità urbana. L’amministrazione comunale ha strutturato un piano operativo che prevede la chiusura temporanea di un segmento cruciale della direttrice cittadina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belluno, blocchi in via Feltre: via gli alberi pericolosi da martedì

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