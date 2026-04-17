A Belluno, le famiglie stanno affrontando una crescita significativa dei costi di vita. Nel mese di marzo, i prezzi sono aumentati in modo consistente, portando la città al secondo posto in Italia per il peso del caro vita sulle famiglie. La situazione si fa sentire in modo evidente sulle spese quotidiane e sulle finanze di molte famiglie della zona.

Il bilancio delle famiglie bellunesi subisce una pressione senza precedenti a causa dell’impennata dei prezzi registrata nel mese di marzo, posizionando il capoluogo dolomitico al secondo posto in Italia per l’impatto del caro vita. I dati territoriali sull’inflazione, elaborati dall’Unione Nazionale Consumatori sulla base delle rilevazioni Istat, evidenziano come un incremento del 2,6% dei costi stia erodendo il potere d’acquisto locale, con ripercussioni che superano i 678 euro annui per un nucleo familiare medio. L’impatto differenziato dell’inflazione tra i centri urbani italiani. La geografia dei rincari mostra dinamiche estremamente eterogenee, dove la provincia di Belluno si trova a gestire una criticità che la colloca ai vertici della classifica nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belluno secondo in Italia per caro vita: famiglie sotto assedio

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