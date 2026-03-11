Caro vita a Ferrara | carburanti alle stelle famiglie

A Ferrara, i prezzi di carburanti e alimentari sono saliti notevolmente, creando difficoltà per molti cittadini. Le famiglie si trovano a dover fare scelte impopolari, come ridurre gli spostamenti in auto o optare per mezzi pubblici. La situazione si fa sentire pesantemente nella vita quotidiana, con le spese che aumentano e le risposte che cambiano di conseguenza.

I prezzi hanno raggiunto livelli stellari, scatenando un allarme diffuso tra i cittadini di Ferrara. Il rincaro riguarda carburanti e alimentari, costringendo le famiglie a scelte drastiche come l’uso della bici o dell’autobus. La guerra in Medio Oriente ha fatto ripartire la corsa dei costi del pieno, mentre nei supermercati si caccia disperatamente le offerte. I ferraresi stanno ridimensionando gli spostamenti e ottimizzando la spesa quotidiana per sopravvivere al caro vita. La preoccupazione è palpabile: la macchina viene usata meno e la spesa alimentare diventa una caccia alle promozioni. Massimiliano Sisiam, che lavora come, conferma che l’aumento del costo del carburante sta condizionando profondamente il suo lavoro e quello della sua azienda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

