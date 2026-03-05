Dal legame simbiotico e doloroso con la madre Judy Garland alla lunga lotta contro le dipendenze Liza racconta la sua verità senza sconti per nessuno
Il 12 marzo Liza Minnelli compirà 80 anni e in occasione di questo compleanno uscirà il suo memoir intitolato
Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Dal rapporto con Judy Garland agli abissi delle dipendenze, dal trionfo di Cabaret fino all'amarezza per quel palco condiviso con Lady Gaga: a pochi giorni dagli 80 anni, la diva rompe il silenzio Il prossimo 12 marzo Liza Minnelli taglierà il traguardo degli 80 anni, un compleanno celebrato con l’uscita del memoir Io, Liza (in arrivo il 10 marzo per Rizzoli). In una confessione a cuore aperto rilasciata al Corriere della Sera, l’icona di Cabaret ripercorre una vita vissuta sempre al massimo, tra i sogni di Hollywood e il buio delle dipendenze. Figlia d’arte per... 🔗 Leggi su Iodonna.it
Liza Minnelli racconta il momento doloroso sul palco degli Oscar (è polemica sul web)Liza Minnelli rompe il silenzio sugli Oscar 2022, svelando un episodio che l’ha profondamente ferita.
Margherita Principi racconta il legame con la madre nel singolo AquiloniMargherita Principi pubblica domani il nuovo singolo Aquiloni, un’intensa ballad pop, in cui la cantautrice racconta il legame profondo tra madre e...