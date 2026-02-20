Belen Rodriguez e la frecciatina a De Martino la gag con Andrea Pisani | Se hai qualcosa in più? Ci vuole poco

Belen Rodriguez ha lanciato una frecciatina a Stefano De Martino durante l’ultima puntata di OnlyFun, trasmessa su Nove. La conduttrice ha scherzato con Andrea Pisani, chiedendogli se avesse qualcosa in più rispetto all’ex marito. La battuta, “Se hai qualcosa in più di lui? Ci vuole poco”, ha attirato l’attenzione tra il pubblico. La gag si è svolta in un momento di leggerezza e ha suscitato commenti sui social. La puntata continua con altre battute tra i protagonisti.

Frecciatina di Belen Rodriguez a Stefano De Martino nell'ultima puntata di OnlyFun, in onda su Nove. In uno sketch con il comico Andrea Pisani, La conduttrice ha citato l'ex compagno e conduttore di Affari Tuoi: "Se hai qualcosa in più di lui? Ci vuole poco". Una cosa è certa: Belen Rodriguez non le manda a dire. Da sempre schietta e diretta, l'argentina non è nuova a lanciare frecciatine all'indirizzo dei suoi ex fidanzati, in particolare l'ex marito, ma questa volta la battuta su Stefano De Martino è stata davvero fort