Recentemente si è diffusa la notizia che la showgirl sarebbe disposta ad accettare l’invito a partecipare a Sanremo insieme a Stefano De Martino, con cui mantiene un rapporto più sereno rispetto al passato. Attualmente non ci sono conferme ufficiali né dettagli sui tempi e le modalità di questa eventuale presenza. La possibile partecipazione sembra essere oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori, senza ulteriori sviluppi pubblici.

Tra Belen e Stefano De Martino adesso i rapporti non sono più tesi tanto che la showgirl sarebbe pronta a condividere il palco di Sanremo con lui IeriBelenè stata ospite diStanno tutti invitatie Pio e Amedeo le hanno fatto battute suStefano De Martino,con anche qualche riferimento ad Alessia Marcuzzi. Infatti ormai è noto il tradimento che c’è stato qualche anno fa tra l’ex ballerino e la conduttrice romana. MaRodriguezin questa occasione ha dimostrato di aver messo ogni riserbo da parte e di essere pronta a lavorare al fianco del suo ex. D’altrondequalche sera fa si sono ritrovati anche insieme al compleanno di Santiago, per festeggiare i suoi 13 anni.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belen a Sanremo con De Martino? “Accetterei l’invito”

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«Dovresti chiedere a lui…». Belen Rodriguez non si tira indietro e, ospite di “Stanno Tutti Invitati” su Canale 5, risponde di petto alle domande pungenti di Pio e Amedeo sul presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. In abito a pois e con facebook