diletta focosa belen e la frecciata a de martino proposta di matrimonio in arrivo a sanremo

Diletta Leotta ha rivelato dettagli piccanti sulla sua vita sentimentale, alimentando le discussioni tra i fan. La conduttrice ha condiviso un episodio interessante che riguarda il suo rapporto con un famoso calciatore, mentre Belen Rodriguez ha lanciato una frecciatina pubblica contro l’ex marito, suscitando reazioni sui social. Nel frattempo, circolano voci su una possibile proposta di matrimonio a Sanremo 2026, con alcuni osservatori che seguono attentamente ogni movimento delle star.

Weekend tempo di gossip. C'è chi fa confessioni piccanti (Diletta Leotta), chi lancia nuove frecciatine all'indirizzo dell'ex marito (Belen Rodriguez), chi alimenta i pettegolezzi (Lucio Presta) e chi, invece, ha messo in giro il primo vero gossip su Sanremo 2026. Diletta Leotta scatenata: "A letto mi do 10, sono un vulcano". I fan di Diletta Leotta non potevano sperare di meglio. L'ospitata Della conduttrice e inviata sportiva di Dazn si è infatti raccontata senza filtri, anche dal punto di vista più intimo, durante l'intervista nel podcast "Fuori di Cabello" di Victoria Cabello. Leotta ha risposto senza filtri alle domande pungenti della conduttrice e a proposito di bellezza, "curve" e lavoro si è tolta un sassolino dalla scarpa: "L'accettazione che unadonna anche di bella presenza possa anche saper fare delle cose sta un po’ sul ca**o". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Belen Rodriguez, “Meglio fidanzarsi con l’albero di Natale”: frecciata al vetriolo per De Martino?Belen Rodriguez non perde occasione per catturare l’attenzione, tra scatti che fanno innamorare i suoi follower e commenti pungenti sui social.

