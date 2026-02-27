Stefano De Martino partecipa a Sanremo 2026, ma non è stato coinvolto in nessun rapporto diretto con Belen Rodriguez. La showgirl resta una delle figure più discusse di questa edizione del festival, con molte discussioni intorno alla sua collaborazione con Samurai Jay e alle sue possibili apparizioni all’Ariston. La presenza di De Martino si limita alle sue attività sul palco, senza coinvolgimenti con Rodriguez.

Inutile negarlo: Belen Rodriguez è fra i protagonisti indiscussi di questo Sanremo 2026. Di lei si è parlato tanto prima del Festival, per via della sua collaborazione con Samurai Jay e di ciò che avrebbe potuto fare all'Ariston, e si continua a parlare anche adesso. Eppure sembra che Stefano De Martino, grande fan e commentatore del Festival, sia deciso a ignorare la sua ex moglie. Belen Rodriguez a Sanremo 2026 Eppure Belen è apparsa solamente di sfuggita sul palco, proprio in cima alle scale, nel corso di una esibizione del rapper. Per il resto la Rodriguez si è goduta la settimana sanremese dietro le quinte, restando comunque al centro del dibattito fra i party scatenati con Achille Lauro e la serenata di Jay. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino segue Sanremo 2026, ma ignora Belen Rodriguez

Leggi anche: Belen Rodriguez ancora contro Stefano De Martino: la frecciatina

Leggi anche: Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Santiago a Napoli per l’ultimo saluto ad Enrico

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

De Martino, Affari Tuoi in onda nonostante la morte del padre Enrico: il motivoIl game show dell’access prime time va regolarmente in onda: il palinsesto è confermato, mentre il conduttore affronta un dei momenti più difficili della sua vita. libero.it

Affari Tuoi, Stefano De Martino lancia un appello. E la vincita è incredibileAd Affari Tuoi, Stefano De Martino lancia un appello per trovare una fidanzata al concorrente. dilei.it