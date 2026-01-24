Ciao Caterina, capire il rapporto tra alimentazione e benessere è essenziale. La dieta non deve essere vista come una punizione, ma come un’opportunità di migliorare il proprio stile di vita. È un gesto di cura verso se stessi, un regalo che permette di sentirsi più energici e in sintonia con il proprio corpo. Piccoli cambiamenti quotidiani possono portare a risultati duraturi, senza rinunciare alla piacevolezza di mangiare bene e in modo equilibrato.

Ciao Caterina, è da quando sono piccola che lotto con il mio peso. Non sono mai stata esageratamente in sovrappeso ma non mi sono mai sentita davvero bella. Come proposito di questo nuovo anno mi sono imposta di andare da una nutrizionista. L’ho vista già la prima settimana di gennaio. Mi ha dato un programma alimentare che mi sembrava facile all’inizio. Ora che ho finito la prima settimana di dieta mi sento stanca per quante ore ho passato ai fornelli. In più non mi sono resa conto ma ho triplicato i soldi che spendevo per la mia spesa settimanale. Mi sembra anche che mi abbia tolto tutto ciò che c’è di buono da mangiare, per me il cibo è fondamentale per l’umore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La dieta non è una punizione ma il cambiamento di uno stile di vita: è un regalo che ti stai facendo

