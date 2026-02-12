La nuova Jeep® Compass si presenta come molto più di un’auto. È un veicolo che parla di libertà e di avventura, senza rinunciare alla tecnologia e all’elettrificazione. Con un design più sofisticato e un cuore sempre pronto a spingere oltre i limiti, questo Suv si rivolge a chi cerca un modo di vivere attivo e dinamico. Non si tratta solo di spostarsi, ma di vivere il viaggio come un’esperienza da raccontare.

Ci sono auto che accompagnano i viaggi. E poi ci sono auto che raccontano un modo di vivere. La nuova Jeep® Compass appartiene senza dubbio alla seconda categoria: un Suv che evolve, si elettrifica, si fa più sofisticato e tecnologico, ma resta fedele a quell'idea di libertà che da sempre definisce il marchio. Con 4,55 metri di lunghezza e proporzioni più generose, la nuova Compass si presenta con un design solido e contemporaneo, dove ogni dettaglio non è solo estetica ma funzione. Telecamere e radar sono stati riposizionati più in alto per affrontare senza timori anche i percorsi più impegnativi, mentre il frontale ridisegnato migliora protezione ed efficienza aerodinamica.

© Gqitalia.it - Con la nuova Jeep® Compass l’avventura diventa uno stile di vita

