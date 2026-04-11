Stoccarda-Amburgo domenica 12 aprile 2026 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 12 aprile 2026 alle 17:30 si affrontano Stoccarda e Amburgo in una partita valida per la giornata di campionato. Lo Stoccarda, dopo aver perso in casa contro il Borussia Dortmund, si trova al quarto posto in classifica. L’Amburgo, recentemente promosso in massima serie, si prepara a scendere in campo con la formazione ufficiale annunciata per l’occasione. Sono stati comunicati anche i pronostici e le quote relative all’incontro.

Il KO interno contro il Borussia Dortmund ha fatto scivolare lo Stoccarda al quarto posto in classifica alla vigilia della sfida interna contro il neopromosso Amburgo di Polzin. Gli Schwaben dopo una gara nel complesso equilibrata hanno ceduto nel finale ai gialloneri, più cinici e bravi a sfruttare gli episodi. Secondo KO interno in Bundesliga ma il KO dell’Hoffenheim permette di conservare un comodo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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