Domenica 12 aprile 2026 alle 17:30 si sfidano Stoccarda e Amburgo. L’incontro si svolge dopo che l’Stoccarda ha perso in casa contro il Borussia Dortmund, facendolo scivolare al quarto posto in classifica. L’Amburgo, neopromosso, arriva alla partita con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. Le formazioni ufficiali e le quote sono state diffuse nelle ore precedenti al calcio d’inizio.

Il KO interno contro il Borussia Dortmund ha fatto scivolare lo Stoccarda al quarto posto in classifica alla vigilia della sfida interna contro il neopromosso Amburgo di Polzin. Gli Schwaben dopo una gara nel complesso equilibrata hanno ceduto nel finale ai gialloneri, più cinici e bravi a sfruttare gli episodi. Secondo KO interno in Bundesliga ma il KO dell’Hoffenheim permette di conservare un comodo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Stoccarda-Amburgo (domenica 12 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

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Forfait di Sabalenka a Stoccarda Reduce dal Sunshine Double, Aryna Sabalenka ha dovuto dare forfait al torneo WTA 500 di Stoccarda al via lunedì prossimo. La numero 1 del mondo ha citato un infortunio come causa della sua assenza da un torneo a c - facebook.com facebook