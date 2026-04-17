Sul fronte delle trattative di mercato, si parla di un possibile trasferimento di un difensore attualmente in forza a un club italiano verso il Barcellona. Secondo alcune fonti, i catalani hanno offerto un ingaggio annuo di sette milioni di euro, ma al momento non ci sono stati contatti diretti tra le società coinvolte. Il futuro del giocatore potrebbe dipendere da eventuali sviluppi nelle prossime settimane, anche se al momento non sono stati definiti passi concreti.

di Lorenzo Vezzaro Bastoni Barcellona e le sirene spagnole: tra l’ingaggio da 7 milioni proposto dai catalani e l’assenza di contatti diretti tra i club. Il futuro di Alessandro Bastoni torna a essere al centro delle cronache di mercato, con il Barcellona che sembra fare sul serio per il centrale nerazzurro. Gianluigi Longari, esperto di mercato di Sportitalia, ha fatto il punto della situazione nel suo ultimo editoriale, confermando l’esistenza di una base di accordo che permetterebbe al difensore di mantenere il suo attuale ingaggio da 7 milioni a stagione anche in Catalunya. Tuttavia, la strada per un addio è ancora tutta da tracciare, poiché manca un tassello fondamentale nel puzzle della trattativa.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni Barcellona, la verità di Longari sul futuro del difensore. Le possibili manovre dei blaugrana

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