Bastoni Barcellona è tentazione blaugrana | l’ultimo aggiornamento sul difensore preoccupa La situazione

Il Barcellona sta valutando l'acquisto di Bastoni, difensore che interessa al club per la prossima estate. La trattativa si sta intensificando e le notizie recenti indicano un nostro aggiornamento sulla situazione. Al momento, non sono stati ancora definiti i dettagli dell'eventuale accordo, ma il nome del giocatore resta tra quelli considerati prioritari per rinforzare la rosa.

Kostov infiamma il mercato: il top club sfida l’Inter ma la Stella Rossa fa muro. Cosa sta succedendo Mercato Inter, il post Sommer è un rebus: spunta la suggestione Lunin! E c’è un retroscena Calciomercato Inter, dalla Spagna insistono per Bastoni! Queste le richieste dei nerazzurri Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Settore giovanile Inter, Solivellas lascerà l’Under 15 a fine stagione e non sarà il solo! La rivelazione Terrore a Dubai per la famiglia D’Ambrosio: bloccati negli Emirati Arabi dopo l’attacco iraniano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni Barcellona, è tentazione blaugrana: l’ultimo aggiornamento sul difensore preoccupa. La situazione Bastoni Barcellona, i blaugrana puntano il centrale nerazzurro per rinforzare la difesa. Spunta un retroscena sull’incontro a MilanoMatteo Moretto, intervenuto ai microfoni di Radio MARCA durante il programma “La Pizarra de Quintana”, ha svelato che uno degli obiettivi principali... Leggi anche: Bastoni nel mirino del Barcellona: il rigore sbagliato non cambia i piani blaugrana Approfondimenti e contenuti su Bastoni Barcellona. Inter, il Barcellona irrompe su Bastoni: Deco e Flick puntano sul caos post-Juventus. I nerazzurri fissano il prezzoI fischi spingono Bastoni lontano dall'Italia: ci pensa il Barcellona, con Deco e Flick che vogliono approfittare del clima di pressione attorno al difensore. Per l'Inter non è incedibile ma la richie ... sport.virgilio.it Pagina 2 | Bastoni al Barcellona 'grazie' a... Kalulu: Tensioni dopo Inter-Juve, in Italia non sta più beneDalla Spagna sono sicuri: Blaugrana fiduciosi di chiudere l'affare, le polemiche post Derby d'Italia possono accelerare la partenza del difensore ... tuttosport.com