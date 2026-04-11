Il difensore italiano si trova a un punto cruciale della sua carriera, dopo aver affrontato un periodo difficile caratterizzato da grande attenzione mediatica. Sul tavolo ci sono infatti una proposta proveniente dal club blaugrana e molte speculazioni sul suo possibile trasferimento. Nei prossimi giorni, il giocatore valuterà le opzioni a disposizione prima di decidere quale strada intraprendere.

di Alberto Petrosilli Bastoni prenderà una decisione sul proprio futuro nelle prossime settimane: il difensore italiano è al bivio. L’ Inter di Cristian Chivu si trova a gestire un caso che mescola campo, cuore e mercato: il futuro di Alessandro Bastoni. Il difensore azzurro, pilastro della gestione Oaktree, è al centro di una tempesta mediatica che, unita alle sirene del Barcellona, sta ridisegnando gli scenari del 2026. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Bastoni tra Inter e Barcellona: la situazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le polemiche nate dopo il derby d’Italia e la dolorosa espulsione in terra bosniaca — costata carissimo alla Nazionale — hanno lasciato una cicatrice profonda nel morale del giocatore.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni tra Inter e Barcellona: il difensore riflette sul futuro dopo la gogna mediatica e l’offerta blaugrana. Il bivio

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